الاعتماد اللبناني ينجز عملية زيادة امواله الخاصة تطبيقا للتعميم 532

أعلن الاعتماد اللبناني اتمام عملية زيادة أمواله الخاصة بنجاح، تطبيقاً لأحكام التعميم الوسيط رقم 532 الصادر عن ​مصرف لبنان​ بتاريخ 4 تشرين الثاني 2019، وللقرارات المتخذة من قبل ​الجمعية العمومية​ للمصرف المنعقدة بصورة استثنائية بتاريخ 12/12/2019.

وقد توزّعت التقديمات النقدية بين مساهمي المصرف وفقاً لنسب المساهمة لكل منهم، حيث بلغت نسبة المساهمات الخارجية من غير اللبنانيين حوالي 53% والباقي من المساهمين اللبنانيين البالغ عددهم 925 مساهماً يتوزعون بين مستثمرين، أفراد ومؤسسات، يضاف اليهم ايضاً عدد من المساهمين موظفي المصرف.

تمثّل هذه الخطوة اشارة ايجابية لاستمرار الثقة ب​الاقتصاد اللبناني​ والتزام ​المصارف اللبنانية​ باحترام التزاماتها تجاه المستثمرين الخارجيين واللبنانيين، يضاف الى ذلك ثقة المساهمين بالمصرف وملاءته.