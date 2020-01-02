الاعتماد اللبناني ينجز عملية زيادة امواله الخاصة تطبيقا للتعميم 532

أعلن الاعتماد اللبناني اتمام عملية زيادة أمواله الخاصة بنجاح، تطبيقاً لأحكام التعميم الوسيط رقم 532 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 4 تشرين الثاني 2019، وللقرارات المتخذة من قبل الجمعية العمومية للمصرف المنعقدة بصورة استثنائية بتاريخ 12/12/2019.
وقد توزّعت التقديمات النقدية بين مساهمي المصرف وفقاً لنسب المساهمة لكل منهم، حيث بلغت نسبة المساهمات الخارجية من غير اللبنانيين حوالي 53% والباقي من المساهمين اللبنانيين البالغ عددهم 925 مساهماً يتوزعون بين مستثمرين، أفراد ومؤسسات، يضاف اليهم ايضاً عدد من المساهمين موظفي المصرف.
تمثّل هذه الخطوة اشارة ايجابية لاستمرار الثقة بالاقتصاد اللبناني والتزام المصارف اللبنانية باحترام التزاماتها تجاه المستثمرين الخارجيين واللبنانيين، يضاف الى ذلك ثقة المساهمين بالمصرف وملاءته.
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