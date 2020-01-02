النشرة: توقف حركة الملاحة البحرية في المرفأ القديم بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​الطقس​ الماطر خيم على ​مدينة صيدا​ ومنطقتها، حيث توقف حركة الملاحة البحرية في المرفأ القديم وبقي مفتوحا في الجديد، وقد غادرت بعض البواخر التجارية، واستمر تساقط ​الامطار​ غزيرا حينا وخفيفا احيانا، وسط تدن ب​درجات الحرارة​، ولم يفد عن وقوع اضرار.

في وقت تساقطت حبات البرد في قرى شرق صيدا و​الثلوج​ ​البيضاء​ غطت اعالي جزين. وكللت الوان قوح الرحمن سماء صيدا ناشرة الامل في بداية ​العام الجديد​ 2020.