افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الطقس الماطر خيم على مدينة صيدا ومنطقتها، حيث توقف حركة الملاحة البحرية في المرفأ القديم وبقي مفتوحا في الجديد، وقد غادرت بعض البواخر التجارية، واستمر تساقط الامطار غزيرا حينا وخفيفا احيانا، وسط تدن بدرجات الحرارة، ولم يفد عن وقوع اضرار.
في وقت تساقطت حبات البرد في قرى شرق صيدا والثلوج البيضاء غطت اعالي جزين. وكللت الوان قوح الرحمن سماء صيدا ناشرة الامل في بداية العام الجديد 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقف حركة الملاحة البحرية في المرفأ القديم بصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.