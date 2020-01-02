دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية عملية «الجوارب» تكشف سرقة طالب صيني لأبحاث من «هارفارد»

قضت محكمة أمريكية بالسجن «دون كفالة»، لطالب صيني يدرس الطب في الولايات المُتحدة، لمُحاولته تهريب مواد بحثية عن السرطان من مُستشفى في بوسطن إلى الصين، بحسب وكالة «الأسوشيتدبرس»، الأمريكية، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في إفادة خطية مُدرجة في وثائق المحكمة إنَّ الطالب «ربما كان يتصرف نيابة عن الحكومة الصينية».

وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقرير لها ترجمته «عاجل»، بأنَّ الطالب الصيني «زاوسونغ تشنغ» البالغ من العُمر 29 عامًا، الحاصل على منحة لدراسة الطب من جامعة هارفارد للدراسة في الولايات المُتحدة، مَثُلَ أمام محكمة مُقاطعة بوسطن الأمريكية، مشيرةً إلى أنَّه اعتُقل في الـ 10 من ديسمبر في مطار «لوغان»، في بوسطن بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقالت «الأسوشيتد برس»، إنَّ قاضي المحكمة، ديفيد هينيسي، أشار إلى أنَّ الأدلة تُثبت إدانة المُدعي عليه بأنَّه حاول تهريب قوارير لعينات بحثية في جورب مخبأ في حقيبة سفره بينما كان يتجه إلى الصين، وأنَّ القاضي وافق على طلب النيابة بسجنه دون كفاله.

وذكرت أنَّ السُلطات الأمريكية أنَّ تشنغ قال إنَّ «بعض القوارير تحتوى على تجربة بحثية قام بتطبيقها دون إذن، أو معرفة المُختبر»، ورفض المحامي العام الاتحادي التعليق بحسب صحيفة «بوسطن هيرالد»، الأمريكية.

وبحسب مسؤولي جامعة هارفارد فإنَّ منح «تشنغ»، التعليمية قد ألغيت، وقالت متحدثة المركز، جينيفر كريتز: «نحن فخورون للغاية بمدى وعمق برامجنا البحثية.. أي جهود تعرض بحوثنا للخطر تقوض العمل الشاق لأعضاء هيئة التدريس والموظفين لدينا لتعزيز رعاية المرضى، فيما قال ممثلو الادعاء إن «التحقيق مستمر، وهناك المزيد من التهم» التى قد توجه لـ«زاوسونغ تشنغ».