كامل الوزير يتابع تنفيذ 3 محاور على النيل بمحافظتي أسوان وقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، اليوم الخميس؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي أسوان وقنا.

وقالت وزارة النقل، في بيان اليوم، إن الوزير تفقد محور بديل خزان أسوان، حيث تابع أعمال تنفيذ الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته ملياري جنيه، ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويشمل المحور 4 كباري رئيسية هي (كوبري علي النيل وكوبري على مفيض السد العالي وكوبري الطريق الزراعي الغربي وكوبري الطريق الزراعي الشرقي)، بالإضافة إلى الاعمال الصناعية والبرابخ والمواسير والأنفاق.

وقال الوزير، إن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، ولفت إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق (أسوان/ برانيس) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهــرة/ أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة/ أسوان) والربط على طريق (أسوان/ أبو سمبل)، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه، ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترا بواقع حارتين مروريتين بعرض 7.5م لكل اتجاه، ويشمل المحور 10 كباري منها 5 كباري رئيسية هي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي وكوبري على الطريق الزراعي الغربي وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى مصرف الملاح الكبير وكوبري الطريق الزراعي الشرقي)، و5 كباري و5 أنفاق؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة؛ للانتهاء من المشروع وفقا للموعد المحدد، خاصة مع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة/ أسوان) الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة/ أسوان) شمال مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

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كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا، والذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع حارتين مروريتين بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.3م لكل اتجاه، وجزيرة بعرض 2م.

ويشمل المحور 30 عملا صناعيا بواقع 14 كوبريا و16 نفقا، منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من الطريق الصحراوي الشرقي ونهر النيل وترعة الكلابية بالطريق الزراعي (القاهرة/ أسوان) والطريق الزراعي الغربي وخط السكة الحديد والطريق الصحراوي الغربي لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وسيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق (القاهرة/ أسوان) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة/ أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

وقال وزير النقل إنه اعتبارا من 30 يونيو 2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا؛ لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري)، ليصل إجمالي الكباري على النيل 59 كوبريا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل هي (تحيا مصر وطلخا الجديد وبنها الجديد والخطاطبة وبني مزار وطما وجرجا)، وجارٍ تنفيذ 8 محاور هي (حلوان وعدلي منصور وسمالوط وديروط وقوص وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية، والتي تضم 6 محاور هي (شبراخيت وسمنود وعمروس والفشن ومنفلوط وأبو تيج).