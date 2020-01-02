محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، 17 مواطنًا من ذوي القدرات الخاصة، خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين، بديوان عام المحافظة لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.
بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي شركات المرافق، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط، وعلي صديق مسئول وحدة حقوق الإنسان، وعبير عبدالغني مسئول وحدة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط.
واستعرض المحافظ، خلال اللقاء أكثر من 17 شكوى وطلب مقدمة من ذوي القدرات الخاصة، والتي تمثلت في إيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص وصرف بعض المساعدات العاجلة.
وكلف اللواء سعد، مديرية التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لبعض الأشخاص، وإحالة آخرين لمستشفيات وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية والرعاية لهم، فضلًا عن التنسيق مع بعض شركات المرافق، لحل بعض الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال الاجتماع الأسبوعي.. محافظ أسيوط يستمع لشكاوى ذوي القدرات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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