"نيران شرسة".. مزرعة في أستراليا تتحول إلى رماد في 10 دقائق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

تحوّلت مزرعة ألبان في الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى رماد في خلال 10 دقائق فقط، بفِعل حرائق الغابات المُستعرة في البلاد منذ أشهر، حسبما أفاد موقع "نيوز" الأسترالي.

وشارك صاحب المزرعة روبرت ميلر، صورًا مذهلة أظهرت تحوّل مزرعته إلى رماد بعد 10 دقائق فقط من اندلاع النيران بها.

وأشار إلى أنه تمكّن من إنقاذ قطيعه المكوّن من ألف رأس من الأبقار، لكنه لم ينجح في حيلولة ألسنة الجحيم دون التهام مزرعته يوم رأس السنة، وفق الموقع.

وقال المُزارع الأسترالي: "لقد اجتاحت (الحرائق) المزرعة في تمام الواحدة ظهرًا (أمس الأربعاء) وانتهى الأمر بحلول الواحدة و10 دقائق ظهرًا، وحدث الأمر بسرعة كبيرة". ووصف الأمر بأنه كان "شرسًا وكارثيًا".

Advertisements

وتابع: "لقد أجرينا كافة الاستعدادات الممكنة، وكان لدينا المعدات والمياه لكننا فقدنا الكهرباء، لذا كان علينا استخدام المولدات لتشغيل كل شيء."

وأشار ميلر إلى أن الحرائق التهمت 161 هكتارًا من الأراضي- نصف أراضيه الزراعية بالقرب من ميلتون في مدينة شوالهافن.

غير أنه تمكن من إنقاذ قطيع الأبقار بعد أن قادهم إلى أماكن خرسانية، حيث وقفوا تحت رشاشات مياه لتحميهم من ألسنة النيران، بحسب الموقع الأسترالي.

وأفاد بأنه يستعد لحماية حيواناته وما تبقى من مزرعته من ظروف مماثلة مُتوقعة يوم السبت، حيث يُنتظر أن تبلغ الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية مُجددًا.

كانت حالة الطوارئ أُعلنت، الخميس، في نيو ساوث ويلز لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غدًا الجمعة ولمدة 7 أيام، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء موسم الحرائق في سبتمبر الماضي. وأوقعت الحرائق حتى الآن 18 قتيلًا.