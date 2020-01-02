جامعة الإسكندرية تحيل واقعة اعتداء طالبة على عضو هيئة تدريس للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

قالت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، إنه جرى إحالة واقعة اعتداء طالبة بقسم اللغات الشرقية على عضو هيئة تدريس، للشئون القانونية، مؤكدة أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور ظهور نتائج التحقيق.

ووقعت مشادة بين طالبة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأستاذة بالكلية خلال سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث اتهمت الأستاذة الطالبة بالاعتداء عليها بالسب والضرب داخل مكتبها بالكلية، وهو ما نفته الطالبة.

وأكدت عميد الكلية، في تصريحات صحفية اليوم، أن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلّف بضرورة استكمال كافة مراحل التحقيق، مشيرًا إلى أنه لن يقبل أي تجاوز في حق أي طرف من الأطراف.

وأكدت الدكتورة غادة موسى، أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتسبب في إحداث فوضى داخل لجنة الامتحانات، أو أي يمس بسير العمل.