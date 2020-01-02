الامتحانات 7 يونيو.. التعليم تحدد موعد كتابة استمارة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
حددت وزارة التربية والتعليم، موعد عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020 من يوم الأحد 7 يونيو 2020، على أن يبدأ الدور الثاني يوم السبت 15 أغسطس 2020.
وأصدرت وزارة التعليم اليوم كتيباً بشأن إجراءات التقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020.
ومن المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحان من 4 يناير الجاري بعد استلام كلمة السر من المدارس.
كما حددت الوزارة موعد كتابة الاستمارات الورقية، 2 فبراير المقبل، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.
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