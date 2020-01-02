صورة سيلفي تودي بحياة مزارع داخل مزرعة مانجو بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي مزارع مصرعه بطلقة طائشة من طالب أثناء التقاط صورة يحمل بها السلاح في الإسماعيلية، وتمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

تلقى مركز القنطرة شرق بأمن الإسماعيلية بلاغا من مزارع، 44 سنة بالعثور على جثة مزارع آخر، 30 سنة، مقيم بدائرة المركز" ملقاة على الأرض داخل مزرعة مانجو، وتبين أنها مسجاه على ظهرها وعلى صدره بندقية آلية وخزينة بداخلها طلقات من ذات العيار وبه إصابة بعيار ناري.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية.

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كشفت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "طالب 14 سنة مقيم بذات الناحية" عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية أسفرت عن ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف بأن السلاح المضبوط خاص بوالده وحال قيام الأخير بالتقاط بعض الصور بالسلاح انطلق منه عياراً فأصاب المجني عليه بطريق الخطأ وعقب ذلك قام المُبلغ بنقل الجُثة للمزرعة محل العثور عليه.

وأمكن ضبط الأخير اعترف وقرر قيامه بالاشتراك مع والد الطالب بنقل جُثة المجني عليه للمزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.