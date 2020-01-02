الجيش الليبي يعلن مقتل 20 مسلحًا في اشتباكات جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي، مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي - في بيان أورده موقع بوابة أفريقيا - "أن عمليات الجيش الليبي في محور صلاح الدين جنوب طرابلس اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى اعتقال 3 آخرين، ليصل إجمالي المعتقلين من العناصر المسلحة 12 عنصرا".

محور صلاح الدين جنوب طرابلس اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى اعتقال 3 آخرين، ليصل إجمالي المعتقلين من العناصر المسلحة 12 عنصرا".

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