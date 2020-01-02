اخبار العالم

حمدوك يحث الحرية والتغييرعلى الإسهام في استباب الأمن بدارفور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 حث رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، قادة قوى "الحرية والتغيير" الحاضنة السياسية للحكومة بولاية غرب دارفور، على الإسهام بفعالية في ترسيخ الأمن والاستقرار بالولاية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


 بحث حمدوك - خلال اجتماع مع "الحرية والتغيير" في غرب دارفور، بحضور وزير العدل السوداني

نصر الدين عبدالباري اليوم /الخميس/-الأوضاع الأمنية في الولاية، وذلك عقب الأحداث الأخيرة بالجنينة التي شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، والوسائل والإجراءات الكفيلة بإعادة الحياة إلي طبيعتها.


 من جانبها، تعهدت قيادات قوى "الحرية والتغيير" ببذل أقصى

الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، من خلال نشر ثقافة السلام بين مكونات مجتمع الولاية .
وذكر مجلس السيادة الانتقالي- في بيان- أن الاجتماع يأتي في إطار زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة؛ للوقوف على الأوضاع ميدانيًا بولاية غرب دارفور، ومعالجتها، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يحث الحرية والتغييرعلى الإسهام في استباب الأمن بدارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا