حمدوك يحث الحرية والتغييرعلى الإسهام في استباب الأمن بدارفور

حث رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، قادة قوى "الحرية والتغيير" الحاضنة السياسية للحكومة بولاية غرب دارفور، على الإسهام بفعالية في ترسيخ الأمن والاستقرار بالولاية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نصر الدين عبدالباري اليوم /الخميس/-الأوضاع الأمنية في الولاية، وذلك عقب الأحداث الأخيرة بالجنينة التي شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، والوسائل والإجراءات الكفيلة بإعادة الحياة إلي طبيعتها.
بحث حمدوك - خلال اجتماع مع "الحرية والتغيير" في غرب دارفور، بحضور وزير العدل السوداني
الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، من خلال نشر ثقافة السلام بين مكونات مجتمع الولاية .
من جانبها، تعهدت قيادات قوى "الحرية والتغيير" ببذل أقصى
وذكر مجلس السيادة الانتقالي- في بيان- أن الاجتماع يأتي في إطار زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة؛ للوقوف على الأوضاع ميدانيًا بولاية غرب دارفور، ومعالجتها، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة.
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