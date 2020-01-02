فرنسا تكشف حقيقة موقفها من ترحيل كارلوس غصن إلى اليابان

أعلنت "أنييس بانيه رانشر"، وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الاقتصادية، أنه لن يتم ترحيل الملياردير، والرئيس السابق لشركة نيسان، "كارلوس غصن"، إذا جاء إلى فرنسا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قالت "رانشر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس - إنه إذا جاء "غصن" إلى فرنسا فلن تقوم السلطات بتسليمه لأن فرنسا

لا تسلم أبدا رعاياها لذلك فالبلاد تطبق على "غصن" نفس قواعد اللعبة لكن هذا لا يمنعها من التفكير في أن غصن ليس عليه التهرب من العدالة اليابانية.



وكان المدير السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات "كارلوس غصن" قد وصل في 31 ديسمبر الماضي

إلى العاصمة اللبنانية /بيروت/ قادما من اليابان التي يواجه فيها اتهامات بالفساد المالي ، وذلك هربًا مما سماه "نظام العدالة الياباني المزور".



يذكر أن "غصن" يواجه مجموعة من التهم الجنائية في اليابان بينها اتهامات بكسب غير مشروع وفساد مالي، فيما ينفي تلك الاتهامات.. معتبرًا أن احتجازه في اليابان وتوجيه تلك التهم له، يأتي في إطار مؤامرة تهدف للإطاحة به من التحالف العالمي الذي بناه (نيسان – رينو).

