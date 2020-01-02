بولندا تدعو لمعاقبة المعتدين على السفارة الأمريكية في العراق

دعت وزارة الخارجية البولندية إلى تحميل المسئولية القانونية ومحاكمة المذنبين في الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قالت الخارجية البولندية، في بيان نشر يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني الخاص بها: "نحن ندعو الحكومة العراقية، إلى تحميل المسؤولية القانونية للمذنبين في ارتكاب هذاالفعل، وكذلك لكل من يقف خلفهم. وتؤكد بولندا أنه وفقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، يتعين على البلد المضيف ضمان حماية البعثات الدبلوماسية ومقراتها".
كان المئات من مؤيدي "الحشد الشعبي" تظاهروا يوم الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية
وحاول المتظاهرون اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وأضرموا النار في بوابتها وأحرقوا نقاط تفتيش حولها، وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص.
ودعت السلطات العراقية المحتجين للابتعاد عن السفارة، وأكدت حرصها على حماية المقرات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد.
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