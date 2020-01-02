الدفاع الروسية: رصد 27 انتهاكًا للهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 17 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فيمحافظات إدلب (5 انتهاكات) وحلب (5) واللاذقية (6) وحماة (1)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
/الخميس/ أن اللجنة رصدت بدورها 10 انتهاكات في محافظتي إدلب (6 انتهاكات) وحماة (4).
وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة رصد تحركات للاجئين سوريين، ولم ينفذ خلال الـ24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية.
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