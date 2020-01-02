عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1029 لاجئًا عادوا خلال الــ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 312 لاجئًا (94 من النساء و159 طفلًا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، إضافة

إلى 717 لاجئًا (215 امرأة و366 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أشار بيان للمركز الروسي اليوم /الخميس/ إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار في دمشق ودرعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.



يُذكر أن مركز المصالحة الروسي أشار الأربعاء إلى عودة أكثر من 740 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ شهر سبتمبر 2015 وحتى وقتنا الحالي بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في سوريا.

