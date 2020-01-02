شاهد.. صور توضح الأضرار التي لحقت بسفارة واشنطن في بغداد

نشرت وسائل إعلام أمريكية صورًا توضح مدى الأضرار التي لحقت بمدخل السفارة الأمريكية في بغداد.

تُظهر الصور، النوافذ وقطع الأثاث والرفوف المحترقة، في غرفة الاستقبال بمجمع السفارة.

متظاهرون موالون لإيران ينهون حصار السفارة الأمريكية في بغداد

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قالت وسائل الإعلام: "يمكن رؤية الدخان المنبعث

من الغرفة بعد اقتحامها من المحتجين الذين لم يعترضهم أحد في نقاط التفتيش بالمنطقة الخضراء المحصنة، حتى وصلوا إلى بوابات السفارة واقتحموا الغرفة ورددوا هتافات مناهضة لأمريكا".

وكان المئات من مؤيدي الحشد الشعبي تظاهروا يوم الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجًا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل ذلك بيومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

حاول المتظاهرون اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وأضرموا النار في بوابتها وأحرقوا نقاط تفتيش حولها، وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص.