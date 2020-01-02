عضو مجلس السيادة السوداني يثمن تمديد "الحركة الشعبية" وقف العدائيات

ثمن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، قرار "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبدالعزيز الحلو"، تمديد وقف العدائيات بالمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال التعايشي، في تصريح صحفي، إن إعلان وقف العدائيات في هذا التوقيت ، يُعتبر خطوة مهمة تُظهر إرادة سياسية ورغبة قوية غير مسبوقة، لتحقيق سلام شامل ومستدام يستحقه الشعب السوداني .



ووصف إعلان وقف العدائيات بأنه "بُشرى كبيرة للشعب السوداني"،

بمناسبة ذكرى الاستقلال.



وأكد التزام الحكومة السودانية القاطع بقرارها السابق بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان، وعزمها الأكيد على المضي قدما في عملية السلام الجارية الآن بجوبا لتحقيق سلام يُنهي المظالم التاريخية، ويوقف العنف السياسي، والقتل نهائيا، ويفتح الطريق أمام العدالة والمصالحات والتنمية المتوازنة وبناء الدولة التي تسع الجميع .

