مصرع وإصابة 19 شخصًا جراء سقوط حافلة في وادٍ عميق بالهند

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون في الهند، اليوم الخميس، جراء خروج حافلة عن الطريق وسقوطها في وادٍ عميق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الحادث وقع بالجانب الهندي من إقليم كشمير المعروف باسم "جامو وكشمير"، وأنه تم إطلاق عملية إنقاذ بمساعدة السكان المحليين، مشيرة إلى أن بعض المصابين يرقدون في حالة حرجة. بالجانب الهندي من إقليم كشمير المعروف باسم "جامو وكشمير"، وأنه تم إطلاق عملية إنقاذ بمساعدة السكان المحليين، مشيرة إلى أن بعض المصابين يرقدون في حالة حرجة.

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