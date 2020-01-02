وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم

قالت قناة العربية التلفزيونية إن الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم توفيت، صباح اليوم الخميس، في منزلها في دبي.

ونعت القناة بموقعها على الإنترنت المذيعة الراحلة قائلة إنها بدأت "مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".