وزير الخزانة الأميركي يرأس وفد بلاده إلى منتدى "دافوس"

قال البيت الأبيض، إن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سيترأس مجموعة من المسؤولين الأميركيين الذي سيشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر في دافوس بسويسرا.

وسينضم إلى منوتشين مسؤولون منهم وزير التجارة ويلبر روس ووزير العمل يوجين سكاليا ووزيرة النقل إلين تشاو والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر والمستشاران الكبيران بالبيت الأبيض إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.

وسيحضر أيضاً كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو والطاقة والبيئة وكريستوفر ليدل نائب كبير موظفي البيت الأبيض.

وفي عام 2019 اضطر ترامب إلى إلغاء خطته لحضور التجمع السنوي لزعماء العالم والاقتصاد في العالم بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية، وحضر ترامب منتدى دافوس في 2018.

والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنوياً في منتجع دافوس للتزلق على الجليد في سويسرا من المقرر أن يستمر من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من يناير.

وقد تؤثر الأحداث في الكونجرس على حضور الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري منتدى دافوس.

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ويواجه ترامب الذي أصبح ثالث رئيس أميركي توجه له اتهامات في 18 ديسمبر محاكمة بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس وذلك فور أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي ديموقراطية الاتهامات، المسماة بنود الاتهام، إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.