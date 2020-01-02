وفاة فرنسي خلال احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية

توفي فرنسي مولود في أنجولا خلال احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية، وفق ما ذكرت السلطات الأربعاء، في وفاة جديدة مرتبطة بحملة أميركية على الهجرة غير الشرعية.

وقال بيان لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) أن الرجل "عمره 40 عاماً مولود في أنجولا ومواطن فرنسي".

وقالت الوكالة الفدرالية إن الرجل توفي الأحد في مستشفى في الباكيركي بولاية نيو مكسيكو.

وأضافت الوكالة "سيتم اجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الرسمي للوفاة" مؤكدة أنه تم إبلاغ مسؤولين قنصليين فرنسيين "يحاولون الاتصال بأقاربه".

ورداً على اتصال من الوكالة، قالت متحدثة باسم السفارة الفرنسية إنها "في هذه المرحلة" لا تستطيع الإدلاء بتفاصيل أكثر من بيان سلطة الهجرة والجمارك الأميركية.

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وجعلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكافحة الهجرة الشرعية وغير الشرعية من أهم القضايا.

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وفرض ترامب العديد من التدابير لوقف الأعداد المتزايدة للعابرين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والذي أربك نظام الهجرة، لكن العديد من سياساته بشأن المهاجرين توقفت في المحاكم وأثارت جدلاً.