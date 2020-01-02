توفي فرنسي مولود في أنجولا خلال احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية، وفق ما ذكرت السلطات الأربعاء، في وفاة جديدة مرتبطة بحملة أميركية على الهجرة غير الشرعية.
وقال بيان لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) أن الرجل "عمره 40 عاماً مولود في أنجولا ومواطن فرنسي".
وقالت الوكالة الفدرالية إن الرجل توفي الأحد في مستشفى في الباكيركي بولاية نيو مكسيكو.
وأضافت الوكالة "سيتم اجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الرسمي للوفاة" مؤكدة أنه تم إبلاغ مسؤولين قنصليين فرنسيين "يحاولون الاتصال بأقاربه".
ورداً على اتصال من الوكالة، قالت متحدثة باسم السفارة الفرنسية إنها "في هذه المرحلة" لا تستطيع الإدلاء بتفاصيل أكثر من بيان سلطة الهجرة والجمارك الأميركية.
وجعلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكافحة الهجرة الشرعية وغير الشرعية من أهم القضايا.
اقرأ أيضاً... أميركا: تعليق دخول المهاجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية
وفرض ترامب العديد من التدابير لوقف الأعداد المتزايدة للعابرين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والذي أربك نظام الهجرة، لكن العديد من سياساته بشأن المهاجرين توقفت في المحاكم وأثارت جدلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فرنسي خلال احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.