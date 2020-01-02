كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات أمريكية تتوجه إلى العراق لتأمين السفارة في بغداد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت مجموعة من القوات المظلية التابعة للجيش الأمريكي، اليوم الخميس، قاعدة فورت براغ بالولايات المتحدة، متجهة إلى العراق، حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وقالت وسائل الإعلام، إن المجموعة التابعة لقوة رد الفعل السريع، ستقوم بحماية وتأمين السفارة الأمريكية في بغداد.

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وتظاهر المئات من مؤيدي الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء الماضي، في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل ذلك بيومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وحاول المتظاهرون اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وأضرموا النار في بوابتها وأحرقوا نقاط تفتيش حولها، وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص.