كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة نتنياهو من مناصبه الوزارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من مناصبه الوزارية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وجاءت استقالة نتنياهو، في أعقاب نشر لوائح الاتهام ضده، والتزامه أمام المحكمة العليا بالاستقالة من مناصبه خلال ثلاثة أسابيع، وستدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وتعهد نتنياهو، أمام المحكمة العليا بتقديم استقالته من مناصبه الوزارية حتى مطلع العام الحالي، وذلك في أعقاب التماس قدم للمحكمة من قبل "الحركة من أجل جودة الحكم"، إذ ينص القانون على استقالة الوزراء الذين تقدم ضدهم لوائح اتهام.

وقالت مصادر عبرية، إن نتنياهو، سيعلن عن تسمية مرشحيه، لتولي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، خلال الأسبوع المقبل.

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وقام نتنياهو، في نوفمبر الماضي، بتعيين عضو الكنيست من قائمة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، وزيرا للأمن، بعد أن شغل هذا المنصب لشهور نتيجة استقالة أفيغدور ليبرمان من هذا المنصب. كما عين نتنياهو يوم الأحد الماضي، عضو الكنيست، يعكوف ليتسمان، في منصب وزير الصحة، بعد أن تولى نتنياهو بنفسه هذا المنصب لعدة أشهر.

وتطالب حركة "شاس" بتولي وزارتي الزراعة والرفاه الاجتماعي، فيما يتطلع أعضاء كنيست من "الليكود" إلى تولي هاتين الوزارتين في الحكومة المؤقتة الحالية.

وقدم نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، طلبًا رسميًا إلى رئيس الكنيست، للحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة في حال صادق الكنيست على منحه الحصانة.

وقال نتنياهو في تصريح لوسائل الإعلام، إن الحصانة مؤقتة وتنتهي بانتهاء ولاية الكنيست.