كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يتصدى لهجوم "القوقاز" شرق إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبتوتنيك، اليوم الخميس، في خبر عاجل لها، بأن الجيش السوري فجر سيارة مفخخة مع انتحاري وتصدى لهجوم "القوقاز" شرق إدلب.

وفي سياق منفصل، استهدفت غارات جوية، مدينة البوكمال في محافظة دير الزور بسوريا، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

Advertisements

واستهدفت صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر مقر +اللواء 47+ التابع لميليشيات (موالية) لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي وأسفرت عن مقتل 5 مقاتلين".

ولفتت مصادر سورية، إلى تسجيل "انفجارات عدة"، فيما رجّحت تقارير "أن يكون مصدرها طائرات مسيرة".