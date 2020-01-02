كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعلن حالة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ، في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرق البلاد.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية، أن تضرب ظروف حرائق أشد سوءاً الولاية بعد غد السبت.

وكما توقع أن تصل بعد غد السبت موجة حارة عبر القارة من ناحية الغرب إلى الساحل الجنوبي الشرقي، وهو الأمر الذي سيتسبب في هبوب رياح قوية وبلوغ درجات الحرارة حوالي 45 درجة مئوية .

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وستبدأ حالة الطوارئ، غدًا الجمعة وسوف تستمر لمدة 7 أيام، مما يمنح صلاحيات أكبر لمفوض خدمات الإطفاء في المناطق الريفية لمكافحة الحرائق، حسبما قال رئيس وزراء الولاية غلاديس بيريجيكليان.

وأضاف غلاديس بيريجيكليان، أن عمليات الإجلاء القسري ستشمل السكان وإغلاق الطرق وتوجيه الشرطة للقيام ببعض المهام.