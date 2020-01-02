كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان ينفي استقبال "عون" لرئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، التقارير التي تفيد بأن الرئيس ميشال عون استقبل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان الهارب السابق لدى وصوله إلى البلاد.

نجا رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، الذي كان رهن الإقامة الجبرية في اليابان بسبب عدة تهم من سوء السلوك المالي، في ظروف غامضة ووصل إلى بيروت يوم الاثنين.

أفادت عدة وسائل إعلام أنه استقبله عون، لكن مسؤولًا رفيعًا في الرئاسة نفى أن يكون الرجلان قد التقيا.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "لم يتم استقباله في الرئاسة ولم يلتق الرئيس".

وقال "غصن"، إنه سيتحدث إلى وسائل الإعلام الأسبوع المقبل. وأكد كارلوس أبو جوده أحد محاميه في لبنان إن موعد المؤتمر الصحفي لم يتحدد بعد.

دخل كارلوس غصن لبنان بجواز سفر فرنسي، حسب وثائق المطار التي شاهدتها وكالة فرانس برس.

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وقد فتشت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، منزل رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بعد هروبه إلى لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو".

تم اتهام "غصن" رسميًا بالاحتيال المالي وإساءة استخدام السلطة في يناير 2019، بعد عدة أشهر من اعتقاله. بعد قضاء بعض الوقت في مركز الاحتجاز، سُمح له بالبقاء في اليابان في انتظار المحاكمة، لكنه فر بكفالة في وقت لاحق.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الياباني، كان "غصن" يغطّي خسائره من استثمارات القطاع الخاص فيما يتعلق بعقد شركة نيسان، مع خسائر تصل إلى حوالي 21 مليون دولار.

كما اتُهم رجل الأعمال بعدم الإبلاغ بشكل كبير عن دخله خلال فترة رئاسته لرئيس تحالف رينو-نيسان ميتسوبيشي.

زعم "غصن" أنه حصل على رواتب 7.8 مليار ين (71 مليون دولار) في الفترة من 2010-2018، لكن الادعاء يزعم أنه تم دفع 17 مليار ين (156 مليون دولار).

في 31 ديسمبر، غادر غصن اليابان، حيث كان رهن الإقامة الجبرية في منزله بسبب سوء سلوك مالي، وهرب إلى لبنان. وقال في وقت لاحق إنه غادر اليابان لأنه فر من "الاضطهاد السياسي".