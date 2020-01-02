كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع بداية العام الجديد.. المتظاهرون اللبنانيون يهددون بتصعيد تحركاتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المحتجون اللبنانيون، مع بداية العام الجديد 2020، لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية هذا الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بولادة الحكومة قبل نهاية العام.

وقطع المحتجون، أمس الأربعاء عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، هذا إلى جانب بعض الطرقات في بيروت.

وتحرّك المحتجون، صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالا، ونظموا وقفات احتجاجية أمام عدد من المصارف، رفضا للقيود المفروضة على صغار المودعين.

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ووجهت الدعوات للتجمع مساء الخميس عند أحد مداخل مجلس النواب، للمطالبة بحكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية، لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ التي يعيشها لبنان منذ سنوات.

وفي الملف الحكومي، يواصل الرئيس المكلف اتصالاته لاختيار شخصيات متخصصة، تحظى بدعم الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحكومة الجديدة.

ويواجه الرئيس المكلف حسان دياب، عراقيل عدة مرتبطة بالمحاصصة بشأن تقسيم الحقائب الوزارية الرئيسية، وشروط قوى "الثامن من آذار" من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، هذا إلى جانب معضلة التمثيل السني في الحكومة بعد أن رفضت الكتل السنية الرئيسية في البرلمان تسميته، كما تتهمه الأحزاب الدرزية بتحجيم تمثيلها في الحكومة الجديدة.