كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 4 طيارين على خلفية مرور كارلوس غصن عبر تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، 7 أشخاص بينهم 4 طيارين على خلفية مرور الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن عبر أنقرة، وفقًا لما أعلنه التلفزيون التركي.

وكانت وزارة الداخلية التركية، قد فتحت تحقيقًا في مرور كارلوس غصن، عبر تركيا في طريقه إلى لبنان بعد هروبه من اليابان.

وأعلن كارلوس غصن، وصوله إلى لبنان وسط الجدل القضائي والتهم العديدة التي وجهت له حول "سلوكه المالي" في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس اثنتين من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، نيسان وميتسوبيشي.

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وقد حدد القضاء الياباني قيمة كفالة غصن بانتظار محاكمته في 2020 بقيمة 1.5 مليار ين (نحو 13.8 مليون دولار) الأمر الذي عنى أنه غصن توجب عليه البقاء في المنزل ممنوعا من السفر ومحجوز على جوازات سفره الثلاثة بيد فريق الدفاع عنه ليضاف على ذك كله خضوعه لمراقبة حثيثة.