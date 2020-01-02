أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

فر عشرات الآلاف من المصطافين من البلدات الساحلية على الساحل الشرقي لأستراليا اليوم الخميس قبل أن تتقدم حرائق الغابات حيث بدأت السفن الحربية، والمروحيات، في إنقاذ الآلاف المحاصرين بسبب الحرائق.

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