كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقل المدبر لهروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت وسائل الإعلام الغربية، كارول غصن، زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، بأنها العقل المدبر لعملية تهريبه من اليابان إلى لبنان.

وكشفت مصادر، أن غصن هرب في حقيبة لأداة موسيقية كبيرة، بينما وصفت كارول العملية بأنها "محض خيال"، لكنها في المقابل لم تقدم أي تفاصيل أخرى عن هروب زوجها.

ولجأت كارول، إلى كافة السبل من أجل تأمين الإفراج عن زوجها، فناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوجهت إلى فرنسا في محاولة لإنقاذه، ثم شكت اليابان لزعماء مجموعة العشرين.

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وعلقت كارول، على اللقاء بزوجها بأنه "أفضل هدية في حياتي"، وعبرت عن فرحتها باتحادهما معا مجددا.

ووصل كارلوس غصن، البالغ من العمر 65 عاما، إلى العاصمة اللبنانية بيروت وتوجهه إلى منزله، والتم شمله مع زوجته كارول، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.