كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: لن نسلم كارلوس غصن في حال دخوله إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها لن تقوم بتسليم الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن في حال دخوله البلاد، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأربعاء، أن غصن سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، سيشرح فيه آخر المستجدات المتعلقة بقضيته، وسبب قدومه إلى لبنان.

وجاء الإعلان بعد أن وعد غصن في وقت سابق بالتواصل مع وسائل الإعلام في الأسبوع المقبل.

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ووصل كارلوس غصن، البالغ من العمر 65 عاما، إلى العاصمة اللبنانية بيروت وتوجهه إلى منزله، والتم شمله مع زوجته كارول، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

يذكر أن وصول غصن إلى لبنان يشكل تطورا غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو منذ أبريل 2019، ويتهمه القضاء الياباني بإخفاء جانب من دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، في دفوعات شخصية واختلاس أموال الشركة.