كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 14 شخصًا جراء انهيار مصنع للبطاريات في نيودلهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الهندية، اشتعال النيران في مصنع لتصنيع البطاريات فى العاصمة نيودلهي، اليوم الخميس، مما اسفر عن اصابة 13 من رجال الاطفاء وحارس امن واحد، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال مسؤول إطفاء إنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من أنقاض المبنى في منطقة بيرا جارهي في غرب نيودلهي. كان هناك 35 محرك إطفاء في الموقع، وكانت عملية الإنقاذ مستمرة لبعض الأشخاص الذين يخشون أن يكونوا محاصرين هناك.

وقال شاهد عيان لقناة نيودلهي التلفزيونية الإخبارية إنه سمع دوي انفجار في حوالي الساعة 5 صباحًا وذكرت محطة الإطفاء أن المبني قد انهار بعد ذلك بوقت قصير.

وتحدث مسؤول الإطفاء دون الكشف عن هويته لأنه لم يُصرَّح له بنشر المعلومات.

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لم يكن هناك عمال داخل المبنى عندما اندلع الحريق في حوالي الساعة الرابعة صباحا، حسبما ذكرت الشرطة. وقالت الشرطة انه اصيب رجال الاطفاء بجروح خلال اعمال الانقاذ، وتم نقلهم الى المستشفى.

تم اخماد الحريق، لكن غمر دخان كثيف الجزء الخلفي من المبنى الذي انهار. وقالت الشرطة إنها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال مثل الحمض والبلاستيك المستخدم في صنع البطاريات.

معايير السلامة السيئة هي سبب للحرائق المتكررة في الهند. في الشهر الماضي، اندلع حريق بسبب نقص كهربائي في مبنى في نيودلهي، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل.

