الفرنسي والإنجليزي يتفوقان في قائمة المستشفيات النظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من تقرير نشرته وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، حول وضع المستشفيات في مكافحة انتشار العدوى داخل أروقتها، أن المستشفى الفرنسي ومستشفى الناصرة الإنجليزي تربعا على رأس قائمة المستشفيات العمومية غير الحكومية والرسمية.

وحصل الفرنسي على علامة 97.4 في مؤشر وزارة الصحة، فيما حصل الإنجليزي على درجة 94.8 في المؤشر ولقب المستشفى الأنظف والخالي من مظاهر انتشار العدوى.

المستشفى الفرنسي

وصرّح مدير المستشفى الفرنسي، د. نائل إلياس، أن "هذا الإنجاز له أهمية قصوى بالنسبة للمستشفى، حيث أن تأثيره على المرضى هو وقائي بالدرجة الأولى ويضمن تلقيهم أفضل علاج خلال فترة مكوثهم فيه، ويشعرهم بأنهم يتعالجون في أنظف مستشفى على الإطلاق في البلاد".

وأضاف أن "هذا الإنجاز تم نتيجة الجهد الكبير الذي يبذله طاقم العاملين في وحدة منع التلوث بالمستشفى بإدارة الممرضة رنين عصفور، والعمل المشترك بين القسم وباقي أقسام المستشفى".

المستشفى الإنجليزي

ووفقا للتقرير فإن مستشفيي الناصرة، الفرنسي والإنجليزي، هما الرائدان في هذا المجال، كونهما يوفران بيئة صحية، آمنة، نظيفة، ومعقمة وخالية من مظاهر العدوى، وتعتبر مثالا لتطبيق معايير مكافحة انتشار العدوى في المؤسسات الطبية على مستوى البلاد.

وتم منح المستشفيات العلامات استناد إلى 28 معيارا مختلفا في المجالات التالية: مبنى تنظيمي ومهني، رصد العدوى، الإرشادات في مواضيع النظافة والتعقيم، بنى تحتية تحد من انتشار العدوى، عمليات تشخيص العدوى، إدارة استخدام المضادات الحيوية وتطعيم العمال والطواقم الطبية.

Advertisements

وقال مدير وحدة مكافحة انتشار العدوى في المستشفى الإنجليزي، د. محمد طه، إن "مكافحة العدوى تستدعي وضع سياسات وتدابير محددة مع هيكل تنظيمي يتم الإشراف على تنفيذه من قبل متخصصين في هذا الشأن، إلى جانب القيام بالتدريبات اللازمة للعاملين والفريق الطبي لتحقيق ذلك، ونحن في الإنجليزي نحرص على اتّباع إجراءات تضمن الوصول إلى أفضل مستوى وقاية من الأمراض ومكافحة العدوى لكل من الأطباء والمرضى معا".

وأضاف أن "وحدة مكافحة العدوى وبدعم إدارة المستشفى وفي إطار رؤيتها لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي الناصرة والمنطقة، أقامت أنظمة رصد للعدوى وتعقيم وتحديد الحالات المرضية ذات الخطورة، وخاصة في الأقسام الطبية الأكثر عرضة لانتشار العدوى وهي: غرف العمليات الجراحية، قسم العناية المركزة وقسم الطوارئ، والتي حرصت الوحدة على وقايتها والحد من العدوى فيها وهي مهمة ليست سهلة خاصة وأن المستشفى يستقطب مزيجا منوعا من المرضى والمراجعين من منطقة الناصرة".

ومن جهتها، قالت الممرضة المسؤولة في الوحدة، فاطمة عبد الهادي، إن "مهمتنا دعم النظام الصحي في المستشفى لرعاية المرضى والحد من انتشار الأمراض المعدية، وللوقاية منها ونشر الوعي الصحي، وتعزيز سلامة المرضى عن طريق الحد من المخاطر الصحية. وهذا يستوجب وضع خطة واضحة للتنظيف والتطهير وإزالة التلوث. ونجاحنا هذا هو ثمرة التزامنا بالخطة وعملنا كفريق يشمل الأطباء وإدارة المستشفى وهيئة التمريض".

يشار إلى أن مستشفى الناصرة الإنجليزي حصل، مؤخرا، على علامة 100 في مؤشر الأمان في المؤسسات الطبية وحصد قسم الخُدج على علامة 100 من وزارة الصحة.

يذكر أنه وفق فحوصات وزارة الصحة، تم في العام الأخير، منع 1,400 إصابة بالعدوى في الدم، وأكثر 700 حالة عدوى في المسالك البولية وحماية أكثر من 700 حالة من الإصابة في جرثومة تتسبب في التهابات في الأمعاء.