شكرا لقرائتكم خبر عن عاحل.. وفاة مذيعة "العربية" نجوى قاسم والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 توفيت اليوم الخميس مذيعة العربية الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر يناهز ال52 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونعى الراحلة عدد كبير من زملائها في الحقل الإعلامي وسط صدمة وذهول لرحيلها المفاجئ، حيث كتب مدير قناة العربية السابق والسفير السعودي في الإمارات تركي الدخيل: ”وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم… وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية… وداعاً صديقة الجميع… رحمة الله عليك رحمة واسعة… إنا لله وإنا إليه راجعون.“

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاحل.. وفاة مذيعة "العربية" نجوى قاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.