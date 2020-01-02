أعيان الأصابح يدينون محاولة اغتيال محافظ تعز

الخميس 2 يناير 2020

أصدر مشائخ الاصابح، بيانا حول جريمة محاولة اغتيال محافظ محافظ تعز.



وفيما يلي نص البيان كما ورد:

تلقينا نباء تعرض موكب محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان لاطلاق نار مستهدفين شخص المحافظ وذلك امام المبنى الموقت لمحافظة تعز فى مركز المحافظه وذلك اثناء وصول المحافظ لتادية مهامه في مقر عمله.

اننا في عزلة الاصابح ندين ونستنكر هذه الممارسات الاجراميه التى تستهدف الشخصيه الاعتباريه الاولى في المحافظه كما ندين استهداف اغتيال القيادات الممنهج والمقنع بقضايا واهيه

ياابناء تعز الابيه

ان استهداف مسئولي الدوله وقياداتها وشخصياتها ماهو الا استهداف لتعز الثقافه تعز الامن تعز التضحيه في سبيل بناء دوله مدنيه حديثه.

ولايخفى عليكم الحمله الاعلاميه والتحريض الذي وجه لشخص محافظ المحافظه خلال الايام الماضيه.

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مازال دم القاىدالشهيد الحمادي نازف لم يجف وكذلك دماء مرافقي المحافظ الشهيد اسامه والشهيد اشرف.

اننا اذ ندين هذا العمليات الاجراميه الارهابيه الجبانه . فاننا

نطالب الجهات الامنيه والاستخباراتيه التتبع للجناة وتتبع المحرضين والمهددين الذين علت اصواتهم تهديدا.

ان هذه العمليه الغادره التى تقيض الامن وتحاول ان تنال من المحافظ وتعيقه عن اداء عمله ولكن هيهات لهم ان ينالو من عزم واقتدار المحافظ .

ونحذر هنا من التمادي على شخص المحافظ ونقول له الحمد لله على السلامه, ونحن جنود تحت امرك لخدمة الوطن ماتخلف منا رجل

عاشت اليمن عامة وتعز خاصه حرت ابيه رافضه للانقلاب والارهاب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صادر عن مشائخ واعيان الاصابح