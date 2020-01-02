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شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني: نتطلع أن يكون 2020 عام النصر والاستحقاقات السياسية والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
قال المحلل السياسي، فؤاد التميمي، نتطلع أن يكون 2020 عام النصر والاستحقاقات السياسية.
وأطلق نائب رئيس «قناة عدن» فؤاد التميمي على 2020 «عام الأمل».
مؤكداً في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الخميس أن المرحلة القادمة ستكون أكثر حسماً في كثير من القضايا، وستسهم في توحيد صفوف الشعب اليمني حول قيادته الشرعية وتعزيز دور التحالف العربي في موقفه الحازم لدحر مليشيا الانقلاب.
وقال التميمي: «المتابع للعام الماضي يجد أنه بدأ بهدنة، لكن العام الجديد بدأ بتصعيد حوثي على كل المستويات، لذا فإننا نتطلع أن يكون عام النصر والاستحقاقات السياسية خصوصاً بعد ما حققته اتفاقية الرياض من نجاح تمثل في رأب الصدع ولم الشمل اليمني».
وتابع "وفيما لا يزال الملف اليمني يراوح مكانه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكون 2020 عام السلام والانتصار للحقوق اليمنية ممثلة في عودة الاستقرار ووضع حلول فعلية لكل الأزمات العاصفة للحد من المعاناة والأمراض القاتلة التي خلفها الانقلاب على الدولة ومؤسساتها؟.
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