شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة مهلة للسياح.. أستراليا تخلي مدنًا بأكملها بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل
وتقرر إعلان حالة طوارئ جديدة تبدأ غدًا في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرقي أستراليا حيث من المتوقع أن تضرب ظروف حرائق أشد قوةً الولاية بعد غدٍ السبت.
وطلبت إدارة الإطفاء في الولاية من السياح إخلاء منطقة ساحلية تمتدّ بطول 200 كيلومتر، والمنطقة المعنية بأوامر الإخلاء تبدأ شمالًا في بلدة بيتمانز باي (حوالي 300 كيلومتر جنوب سيدني) وتنتهي على بعد 200 كلم جنوبًا. ونصحت السُلطات السياح المعنيين بالتوجّه إلى الجنوب ومقاطعة فيكتوريا.
وذكرت قوة الدفاع الأسترالية من جهتها أن خمس طائرات هليكوبتر عسكرية في طريقها إلى الساحل الجنوبي لدعم رجال الإطفاء ونقل الإمدادات مثل المياه والبنزين، كما ستستخدم السفن في إنقاذ الآلاف المحاصرين بسبب استعار الحرائق التي راح ضحيتها 18 شخصًا.
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