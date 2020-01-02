الزراعة: تسويق مليون بيضة ومئات الأطنان من الأسماك والدجاج خلال كانون الأول

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية زراعة بغداد الرصافة عن تسويق أكثر من مليون بيضة و314 طناً من الأسماك و160 طناً من الدجاج المجزور للأسواق المحلية خلال شهر كانون الأول من السنة الماضية" .وأضافت، أن "تسويق هذه الكمية تأتي لسد حاجة السوق المحلية من المنتجات الحيوانية حيث بلغ عدد المشاريع التي تنتج أفراخ اللحم 17 مشروعاً"، مبينة أن "المتابعة مستمرة من قبل الكوادر الفنية مع مربي الثروة الحيوانية لتغطية كافة احتياجات الاستهلاك المحلي".

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن حظر استيراد 23 منتجاً زراعياً، فضلاً عن حظر استيراد البيض والدجاج لوفرتها محلياً.

