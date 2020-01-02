وفاة الإعلامية نجوى قاسم

رغم عدم صدور بيان رسمي بذلك، إلاّ أنّ الإعلامي مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية ، نعى الإعلامية نجوى قاسم نجمة قناة الحدث العربية.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" كتب الروقي: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها ".

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