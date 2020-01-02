دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، إلى إعداد دراسة بجميع المنتجات المستوردة للبلاد.
وقال العطار في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الجهات الحكومية ذات العلاقة عليها اعداد دراسة بالمنتجات الصناعية والزراعية والمواد الأولية المستوردة إلى العراق مع تحديد كمية المستورد مع الأخذ بنظر الأعتبار الاستيراد عبر إقليم كردستان".
وأوضح العطار أن "وضع الدراسة تأتي ليتم بناء مشروع على ذلك وأصدار فرص استثمارية إلى القطاع الخاص مع جدول زمني محدد بتنفيذ تاريخ يغطي الاستيراد مع الأخذ بنظر الأعتبار 20% إضافة إلى ذلك".
وبين العطار أن "عدم التزام أي مستثمر بتنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها يتم اتخاذ اجراءات بحقه وفرض غرامات مالية أذا كان التقصير من جانبهِ".
وعزا العطار ذلك إلى أن "هذه الاجراءات هي لتفويت الفرصة على الآخرين ولرسم خارطة طريق لتغطية حاجة السوق العراقية من المنتج الوطني بدلاً من المستورد".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادي يدعو لإعداد دراسة بالمستورد لرسم خارطة طريق دعم المنتج الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.