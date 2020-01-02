تحالف القوى يهدد باتخاذ موافق سياسية اذا لم يتم اطلاق سراح الشيخ المشهداني

حذر تحالف القوى العراقية، الخميس، من موقف حاسم ومصيري في العملية السياسية بحال عدم الكشف عن مصير الشيخ رافع المشهداني، مشيرا الى ان التحالف سبق وان دعا الجهات الامنية والحكومة للكشف العاجل عن مصير الشيخ المشهداني لكن دون اي اذان ضاغية.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستغرب حالة الصمت الحكومي، على الاستهتار الكبير لبعض الجماعات المنفلتة والمسيطرة على السلاح والقرار خارج اطار الحكومة، والتي وصلت الى اختطاف رموز عشائرية ووطنية في وضح النهار وامام انظار الجميع دون اي رادع مع ضعف يندى له الجبين للمؤسسات الامنية وفي مقدمتها الامن الوطني التي انشغلت في الفترة الاخيرة مابين تعيين المحسوبية والمنسوبية وبين التحضير لتظاهرات امام الممثليات والسفارات وتناسوا عملهم الامني مما ترك العصابات والمليشيات والقتلة دون اي رادع".

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واكد التحالف ان "صمت الشركاء السياسيين، او تجاهلهم للمطالبات باطراق سراح المشهداني سيجعلنا مضطرين وفاء لجماهيرنا باتخاذ مواقف سياسية تنسجم مع حجم التحديات التي تواجهها تلك الجماهير ومناطقنا امام سطوة العصابات المنفلتة وتستر البعض على جرائمهم تحت عناوين مختلفة لاترضى عليها الاديان والاعراف السماوية والوضعية".

وطالب تحالف القوى العراقية، اول امس الثلاثاء، الحكومة بالحد من نشاط ما وصفها بـ"المليشيات المنفلتة" وضمان حياة المواطنين، محملا رئيس الحكومة وقائد عمليات بغداد والاجهزة الامنية والاستخبارية مسؤولية الحفاظ على حياة "الشيخ رافع المطلك المشهداني ومرافقيه" الذين اختطفوا شمال بغداد.

وافاد مصدر امني، الاثنين الماضي، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا شيخ عشيرة بعدما قتلوا ابن عمه في قضاء التاجي شمالي بغداد، فيما قطع افراد من عشيرة الشيخ المختطف الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين.