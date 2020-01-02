أميركا على موعد مع افتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020 (فيديو)

أعلن إيلون موسك عن افتتاح أول نفق تجاري في مدينة لاس فيغاس الأميركية في هذا العام الجديد.
ويقول موسك: "إن الحقيقة الموضوعية بالنسبة للمدن الكبيرة، هو أن كافة الجهود الرامية لحل اختناقات المرور في المدن قد باءت بالفشل، وإذا لم نجرب شيئا جديدا، فسنظل في جحيم الزحام المروري إلى الأبد"، بحسب ما نشرت صحيفة الاندبندت الأميركية.
وقد تمكنت شركة موسك من تقليل تكلفة ووقت حفر الأنفاق بشكل كبير، وبالتالي تطرح خيارا جديدا جذريا، لا يتعارض مع البنية التحتية الحالية للنقل، وسوف تتحرك السيارات وحاملات الركاب داخل الزلاجات الكهربائية داخل النفق بسرعة تصل إلى 250 كلم/س، قبل أن تعيدها المصاعد إلى الشارع من جديد.
ويقول موقع الشركة على الإنترنت: "إن المفتاح لإنجاز هذا العمل هو زيادة سرعة الأنفاق، وتخفيض التكاليف بعشرة أضعاف أو أكثر، وهو هدف الشركة".
وبعد مرور عام، كشفت الشركة عن نفق اختبار طوله ميل واحد تحت لوس أنجلوس، والذي نقل الركاب في سيارة وضعت على زلاجات كهربائية بسرعة 56 كلم/س، حيث قالت "ذا بورينغ كومباني" إن حفر النفق لن يكلف سوى 10 ملايين دولار، في الوقت الذي تصل فيه تكلفة الحفر ضمن المشاريع الأخرى إلى مليار لكل ميل.
وتابع موسك، الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، أن السيارات الكهربائية فقط هي التي ستتمكن من استخدام النفق، لمنع الاختناق داخل الأنفاق بالأبخرة والغازات السامة.
وقال موسك: "سوف تكون هذه الأنفاق نظيفة، لا تحتوي على أي انبعاثات، مفتاح الحل هو صفر انبعاثات سامة". طريق تحت الأرض يخص فقط السيارات الكهربائية، ولن يكون بديلا عن السكك الحديدية، بل مكمل لها.
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