أميركا على موعد مع افتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020 (فيديو)

كشف إيلون موسك عن أول نفق تجاري تم حفره على يد "ذا بورينغ كومباني" The Boring Company (شركة الحفر) التي يمتلكها، والتي تهدف إلى بدء حفر الأنفاق، لتخفيف الأزمات المرورية عن المدينة من خلال إنشاء طريق تحت الأرض يربط مركز المؤتمرات في لاس فيغاس بمنطقة القطاع، وقال موسك إنه يأمل أن "يعمل النفق بالكامل عام 2020"، وسوف يكون الأول من بين شبكة الأنفاق المتوقع أن تربط المدن في المستقبل.ويقول موسك: "إن الحقيقة الموضوعية بالنسبة للمدن الكبيرة، هو أن كافة الجهود الرامية لحل اختناقات المرور في المدن قد باءت بالفشل، وإذا لم نجرب شيئا جديدا، فسنظل في جحيم الزحام المروري إلى الأبد"، بحسب ما نشرت صحيفة الاندبندت الأميركية.

وقد تمكنت شركة موسك من تقليل تكلفة ووقت حفر الأنفاق بشكل كبير، وبالتالي تطرح خيارا جديدا جذريا، لا يتعارض مع البنية التحتية الحالية للنقل، وسوف تتحرك السيارات وحاملات الركاب داخل الزلاجات الكهربائية داخل النفق بسرعة تصل إلى 250 كلم/س، قبل أن تعيدها المصاعد إلى الشارع من جديد.



ويقول موقع الشركة على الإنترنت: "إن المفتاح لإنجاز هذا العمل هو زيادة سرعة الأنفاق، وتخفيض التكاليف بعشرة أضعاف أو أكثر، وهو هدف الشركة".