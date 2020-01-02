افاد مصدر امني، الخميس، بانه تم قطع الطريق المؤدي من شارع الوزراء باتجاه جامعة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين من منتسبي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم قطعوا الطريق المؤدي من شارع الوزراء باتجاه جامعة بغداد في منطقة الجادرية وسط العاصمة، للمطالبة باعادتهم الى الخدمة".
واضاف ان "ذلك تسبب بزخم مروري في المنطقة المذكورة".
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