ولي عهد أبوظبي يستهل 2020 بزيارة رسمية إلى باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، زيارة رسمية إلى باكستان، ومن المقرر أن يلتقي ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة، كما يلتقي مسؤولين مدنيين وعسكريين.

وتربط باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وطيدة تجذرت خلال العقود الماضية، وترجمت إلى تعاون متعدد الأوجه يمثل حالة فريدة في العلاقات العربية-الآسيوية في المنطقة.

وتُعَد باكستان من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والروابط الاجتماعية والثقافية التي تربطهما.