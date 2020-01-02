ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى إسلام آباد، وكان رئيس الوزراء الباكستاني في مقدمة مستقبليه.

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وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر تويتر "وصلت إلى إسلام آباد اليوم.. وبحثت مع الصديق عمران خان رئيس وزراء باكستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا ومجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وتربط باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وطيدة، تجذرت خلال العقود الماضية، وترجمت إلى تعاون متعدد الأوجه، يمثل حالة فريدة في العلاقات العربية الآسيوية في المنطقة.



وتُعَد باكستان من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والروابط الاجتماعية والثقافية بينهما.

كما يعكس وجود 1.6 مليون شخص من الجالية الباكستانية في دولة الإمارات يسهمون بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وفي نمو وازدهار الإمارات، مدى الترابط والتلاحم بين البلدين الصديقين.