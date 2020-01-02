ولي عهد أبوظبي يصل إسلام آباد ورئيس وزراء باكستان في مقدمة مستقبليه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، إلى باكستان في زيارة رسمية.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى إسلام آباد.
وتربط باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وطيدة، تجذرت خلال العقود الماضية، وترجمت إلى تعاون متعدد الأوجه، يمثل حالة فريدة في العلاقات العربية الآسيوية في المنطقة.
وتُعَد باكستان من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والروابط الاجتماعية والثقافية بينهما.
كما يعكس وجود 1.6 مليون شخص من الجالية الباكستانية في دولة الإمارات يسهمون بفعالية في الاقتصاد الوطني وفي نمو وازدهار الإمارات، مدى الترابط والتلاحم بين البلدين الصديقين.
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