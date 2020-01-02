مدرب الأهلي المصري يوجه رسالة لميدو بعد مشادة لقاء المقاصة

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العين الرياضية - محمد نبيلالخميس 2020/1/2 12:18 ص بتوقيت أبوظبي
رينيه فايلر وميدو
تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، عن تفاصيل المشادة التي تمت بينه وبين أحمد حسام ميدو، مدرب مصر المقاصة، خلال لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، الأربعاء.
وحقق الأهلي فوزا على مضيفه مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.
وأكد فايلر، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن ما حدث مع ميدو من شد وجذب في المباراة أمر نابع من التفاعل مع مجريات اللعب لا أكثر، والأمور انتهت بعد صافرة النهاية وتصافحنا بشكل طبيعي.
وأشار مدرب الأهلي إلى أن "ميدو مدرب قوي وله شهرة كبيرة في أوروبا، وأتمنى له النجاح في خطواته المقبلة".
وتابع: "مباراة مصر المقاصة كانت صعبة للغاية ولكن نجحنا في تخطي المنافس والحفاظ على مسلسل الانتصارات".
وأكمل: "كانت لدينا غيابات في هذا اللقاء، ولكن كل اللاعبين جاهزون للمشاركة في أي وقت".
وافتقد الأهلي خدمات النيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات ورمضان صبحي بسبب الإصابة، بجانب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لعدم قيده بقائمة الفريق حتى الآن.
ويتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بعد تحقيقه العلامة كاملة في جميع المباريات حتى الآن.
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