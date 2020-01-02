شكرا لقرائتكم أردوغان: نحاول منع دخول اللاجئين الفارين من إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن آلاف السوريين يفرون من إدلب باتجاه تركيا، هرباً من غارات وقصف النظام السوري، أكد أن بلاده تحاول منع دخولهم قدر الإمكان.

وقال الخميس، إن ما يصل إلى 250 ألف شخص يفرون حاليا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا باتجاه تركيا، مضيفا أن أنقرة تحاول منعهم من عبور حدودها.

كما أضاف في مؤتمر بأنقرة "في الوقت الحالي هناك ما بين 200 ألف إلى 250 ألف سوري يتجهون نحو حدودنا. نحاول منعهم ببعض الإجراءات لكن هذا ليس بالأمر السهل. إنه أمر صعب".

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يذكر أن النظام السوري نفذ منذ أيام حملة قصف جوي على إدلب، والأربعاء أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن قصفا صاروخيا أصاب مدرسة في المحافظة، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم 5 أطفال.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 284 ألف شخص كانوا نزحوا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف في إدلب.

من جهتها، تخشى تركيا موجة جديدة من نزوح السوريين من إدلب حيث يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بعد أن كثفت القوات الروسية والسورية قصفها الشهر الماضي، وقد حذرت أنقرة مراراً من تلك المسألة، كما حاول الرئيس التركي أكثر من مرة التلويح بفتح أبواب وحدود بلاده أمام اللاجئين السوريين للهجرة باتجاه أوروبا.