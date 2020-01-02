جريح نتيجة تصادم بين مركبتين ودراجة نارية داخل انفاق المطار

أفادت غرفة التحكم المروري بأن جريحا سقط نتيجة تصادم بين مركبتين و​دراجة نارية​ داخل انفاق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة.

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