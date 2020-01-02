النشرة: اشكال بين عدد من المودعين وإدارة أحد المصارف في النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن إشكالا وقع بين عدد من المودعين في أحد مصارف المدينة وادارة المصرف التي رفضت اعطاء المودعين اموالهم او جزء منها، وعلى الإثر تم إقفال الباب الرئيسي للمصرف امام المودعين.

وكانت حملة "لوطني" وزعت اليوم منشورات على المودعين داخل ​المصارف​ حول كيفية عملهم اذا رفض المصرف اعطاءهم اموالهم ليعرف المواطن حقه وقدرته على التحرك القانوني.

وجاء في المنشورات ان المصارف تضع قيودا غير قانونية على السحوبات بحجة تلبية الزبائن الذين سارعوا الى سحب ودائعهم بسبب فقدان الثقة بالمصارف مما يدل على فشل الثقة بالمصارف وفلسفاتها المالية وهذا دليل على فشل هذا القطاع من قبل الادارات المصرفية والتي يمتلكها اغلب السياسيين وتواطؤها مع ​مصرف لبنان​، وهنا ابرز البنود لحماية المودع ومعرفة حقوقه: يحق للمودع سحب امواله من المصرف دفعة واحدة و عدة دفعات، يحق للمودع أن يأخذ بدل عطل وضرر في حال تخلف المصرف عن الدفع لدى القاضي.